Три иномарки ночью сгорели на Дунайском проспекте

В Московском районе Петербурга ночью пожарные тушили полыхающие автомобили марок «БМВ», «Мазда» и «Лексус».

Возгорание случилось в понедельник, 30 августа, у дома №23 на Дунайском проспекте. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:35. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 3:20 огонь был ликвидирован. Автомобиль марки «БМВ» выгорел по всей площади. В «Мазде» обгорел бампер и капот. В «Лексусе» — правая сторона кузова.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Народной улице во время пожара погиб мужчина.