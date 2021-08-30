Три иномарки ночью сгорели на Дунайском проспекте

Три иномарки ночью сгорели на Дунайском проспекте
Горение происходило по адресу: Дунайский проспект, дом 23. Фото: скриншот Google Maps

В Московском районе Петербурга ночью пожарные тушили полыхающие автомобили марок «БМВ», «Мазда» и «Лексус».

Возгорание случилось в понедельник, 30 августа, у дома №23 на Дунайском проспекте. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:35. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 3:20 огонь был ликвидирован. Автомобиль марки «БМВ» выгорел по всей площади. В «Мазде» обгорел бампер и капот. В «Лексусе» — правая сторона кузова.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Народной улице во время пожара погиб мужчина.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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