На Народной во время пожара погиб мужчина

На Народной во время пожара погиб мужчина
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

Соседи уверяют, что у него были проблемы с алкоголем.

На Народной улице вечером 29 августа произошел пожар, после которого скончался мужчина. Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что возгорание случилось в однокомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров. Там горела обстановка на пяти «квадратах». На место прибыли 15 пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, в квартире проживали мужчина и женщина. Жизнь мужчины спасти не удалось, рассказывают местные жители. Они также добавляют, что у него были проблемы с алкоголем.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Орджоникидзе тушили балкон. Спасатели справились с возгоранием примерно за полчаса.

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