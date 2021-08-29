На Орджоникидзе тушили балкон

Спасатели справились с возгоранием примерно за полчаса.

В Московском районе сегодня вечером, 29 августа, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Орджоникидзе. Там в двухкомнатной квартире загорелся балкон. Огнем был охвачен один квадратный метр. На место прибыли 15 человек и три единицы техники. Они справились с возгоранием примерно за полчаса. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе в однушке тушили кухню. Огонь успел распространиться на пять квадратных метров.