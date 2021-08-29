В Невском районе в однушке тушили кухню

Огонь успел распространиться на пять квадратных метров.

В Невском районе сегодня вечером, 29 августа, произошел пожар в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Народной улице. Там загорелась кухня площадью в пять квадратных метров. На место прибыли 15 спасателей и три единицы техники. Им понадобилось около получаса, чтобы разобраться с огнем. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства пожара только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели нашли пропавшую в Петербурге школьницу живой. Подробности нахождения школьницы не раскрываются.