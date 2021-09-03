Квартирный пожар на Подвойского тушили 15 спасателей

Пожар произошел в доме на улице Подвойского. Фото: скриншот google.maps

Пожар произошел в доме на улице Подвойского. Фото: скриншот google.maps

В Невском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 15 спасателей.

Возгорание случилось в субботу, 3 сентября, в двухкомнатной квартире дома №13 на улице Подвойского. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 9:31. Спасатели выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на кухне площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади 7 «квадратов».

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели час тушили горящую дачу в садоводстве у Щеглово.