В Петербурге с 8 ноября завершилась навигация по рекам и каналам

В Петербурге с 8 ноября завершилась навигация по рекам и каналам
Сезон навигации завершился. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

В Петербурге с 8 ноября закрывается навигация по рекам и каналам города. Об этом судоводителям напомнили сотрудники транспортной полиции.

В период закрытия водных объектов запрещено плавание на маломерных судах.

Так, за нарушение возможно наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц. Должностное лицо могут оштрафовать на 20-30 тыс. рублей, юрлиц — на 50-100 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный планирует выделить денежные средства на экскурсии для школьников в Петербурге. Проект для школьников с 5 по 8 класс носит название «Юный путешественник Санкт-Петербурга».

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