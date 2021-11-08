В подвале дома на Летчика Пилютова обнаружили труп

В подвале дома на Летчика Пилютова обнаружили труп
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга обнаружили труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 6 ноября в полицию обратился сантехник ЖКС №2, и сообщил о том, что при обходе обслуживаемой территории д.23 по улице Летчика Пилютова в подвальном помещении обнаружил труп.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели труп неустановленной женщины без внешних признаков насильственной смерти.

На вид погибшей 40-45 лет. Особые приметы отсутствуют. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первого ноября в Пушкинском районе Петербурга скончался десятимесячный ребенок.

красносельский район полиция труп


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В подвале дома на Летчика Пилютова обнаружили труп
В Петербурге с 8 ноября завершилась навигация по рекам и каналам
Песков: сокращение сроков действия QR-кодов
В Петербурге остановили 41 тонну зараженной муки
Школа № 434 в Сестрорецке открылась после семилетней реконструкции
Ozon построит под Петербургом крупный склад за 7 млрд рублей
С дорог Петербурга за нерабочие дни собрали 2,3 тысячи тонн смета
Названы места контроля скорости в Петербурге на этой неделе