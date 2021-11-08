В подвале дома на Летчика Пилютова обнаружили труп

В Красносельском районе Петербурга обнаружили труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 6 ноября в полицию обратился сантехник ЖКС №2, и сообщил о том, что при обходе обслуживаемой территории д.23 по улице Летчика Пилютова в подвальном помещении обнаружил труп.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели труп неустановленной женщины без внешних признаков насильственной смерти.

На вид погибшей 40-45 лет. Особые приметы отсутствуют. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первого ноября в Пушкинском районе Петербурга скончался десятимесячный ребенок.