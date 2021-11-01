В Шушарах младенец с высокой температурой скончался

В Шушарах младенец с высокой температурой скончался
В Шушарах младенец с высокой температурой скончался. Фото: "Яндекс.Карты"

В Пушкинском районе Петербурга скончался десятимесячный ребенок. У ребенка была высокая температура, но мать не вызвала скорую и оставила малыша с соседкой, в то время как сама ушла на работу.

Как стало известно Gazeta.SPB, 31 октября около 15 часов дня в экстренные службы поступило сообщение о гибели ребенка в Шушарах по адресу Новгородский проспект дом дом 6. В 5:30 утра 1 ноября информация о мертвом ребенке подтвердилась.

Вчера, 31 октября, женщина в 6 часов утра собралась на работу и оставила своего маленького ребенка с соседкой. При этом у малыша наблюдался сильный жар, но женщина даже не вызвала скорую. Когда мать вернулась домой в 15 часов дня, то обнаружила сына мертвым. Семья не полная, вместе с женщиной проживает только соседка. Квартира, в которой проживала мать с ребенком — однокомнатная.

В данный момент выясняется точная причина смерти ребенка. Труп направлен в морг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в подвале одного из домов в Московском районе Петербурга нашли надгробие младенца. Могильная плита относится к 19 веку.

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