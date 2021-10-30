В подвале дома на Кузнецовской обнаружили надгробие младенца

В подвале одного из домов в Московском районе Петербурга нашли надгробие младенца. На плите размещена дата «1869 г.».

Необычная находка была обнаружена в доме №20 на Кузнецовской улице. О своей находке местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Московский район, Санкт-Петербург». На сером камне жители прочли имя умершего: Порфирий Кельнер, 1869 г.

«В подвале соседи нашли могильную плиту XIX века», — написал пользователь.

Пользователи также рассказали, что после публикации данной информации ЖКС №2 вывез надгробие из дома.

На данный момент не сообщается куда именно увезли плиту.

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