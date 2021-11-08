Электросамокатчик врезался в машину на проспекте Сизова

Сегодня в Приморском районе Петербурга произошла автомобильная авария с участием электросамокатчика.

Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Со слов очевидцев, все случилось днем на проспекте Сизова.

Мужчина на огромной скорости ехал на электросамокате по мокрому тротуару и не успел затормозить перед иномаркой, которая поворачивала во двор. Столкновения избежать не удалось, электросамокатчик врезался в автомобиль и отлетел на пару метров.

О состоянии мужчины пока ничего не известно. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину сбил автомобиль на «зебре» на улице Трефолева. На кадрах с места происшествия видно, что пострадавший после ДТП лежал на боку на асфальте.