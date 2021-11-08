Мужчину сбил автомобиль на «зебре» на улице Трефолева

Сегодня утром в Кировском районе Петербурга машина сбила мужчину на пешеходном переходе.

Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов свидетелей аварии, все случилось в 7:40 утра на пересечении улицы Трефолева с Оборонной улицей, рядом с пожарной частью. Автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

На кадрах с места происшествия видно, что пострадавший после ДТП лежал на боку на асфальте. О состоянии сбитого пешехода не сообщается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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