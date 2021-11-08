Porsche разорвало пополам после столкновения со столбом на «Скандинавии»

Porsche разорвало пополам после столкновения со столбом на «Скандинавии»
ДТП на трассе "Скандинавия". Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На федеральной трассе «Скандинавия» произошло ДТП с участием автомобиля Porsche. Иномарку разорвало на части.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 8 ноября, на 162-м километре трассы в сторону Санкт-Петербурга. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель автомобиля Porsche потерял управление и врезался в столб освещения. Удар был такой силы, что машину разорвало на две части.

По словам очевидцев, водитель жив. Он получил травму спины и был госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой водитель и 10-летний пассажир погибли в аварии на Приморском шоссе. Машину на скорости занесло в столб электроосвещения, после чего она съехала в кювет. Оба участника дорожного происшествия скончались в машине скорой помощи.

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