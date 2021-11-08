Водитель и ребенок-пассажир погибли в ДТП со столбом на Приморском шоссе

Водитель и ребенок-пассажир погибли в ДТП со столбом на Приморском шоссе
Оба скончались в каретах скорой помощи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге в ДТП на Приморском шоссе погибли молодой водитель и ребенок.

Трагическая авария случилась в воскресенье, 7 ноября, на 22-м километре трассы. 21-летний водитель за рулем Nissan Laurel ехал от поселка Лисий Нос в сторону Ольгино и не справился с управлением. Машину на скорости занесло в столб электроосвещения, после чего она съехала в кювет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате происшествия водитель и 10-летний пассажир скончались от полученных травм в машине скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенок пострадал в жестком дорожно-транспортном происшествии с самосвалами и «Патриотом» на КАД. Бригада скорой помощи забрала в больницу водителя грузовика, а также водителя отечественного внедорожника и его ребенка.

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