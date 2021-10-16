Ребенок пострадал в жестком ДТП с самосвалами и «Патриотом» на КАД

Ребенок пострадал в жестком ДТП с самосвалами и &#171;Патриотом&#187; на КАД
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

При автомобильной аварии на петербургской КАД пострадали ребенок и двое взрослых. Их госпитализировали с травмами.

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло сегодня на 20-м километре внутреннего кольца. Столкнулись грузовик, самосвал и УАЗ «Патриот». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Бригада скорой помощи забрала в больницу водителя грузовика, а также водителя отечественного внедорожника и его ребенка. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на КАД погиб пешеход. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля марки «Вольво» сбил переходящего дорогу 54-летнего пешехода, который в результате ДТП погиб до приезда скорой помощи.

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