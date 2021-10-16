В ДТП на КАД погиб пешеход

В ДТП на КАД погиб пешеход
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На кольцевой автодороги в Петербурге в результате ДТП на КАД погиб пешеход.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, трагический инцидент произошел 16 октября около 1 часа ночи на 62 километре Внешнего кольца по направлению движения от Московского шоссе в сторону Софийской улицы.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля марки «Вольво» сбил переходящего дорогу 54-летнего пешехода, который в результате ДТП погиб до приезда скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая помощь потребовалась мотоциклисту после ДТП с легковушкой на перекрестке Просвещения и Брянцева.

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