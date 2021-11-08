Президент РФ наградил Александра Гинцбурга орденом Александра Невского

Президент РФ наградил Александра Гинцбурга орденом Александра Невского
Президент РФ наградил Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Президент России наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург был награжден орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения. Документ, подтверждающий это, есть на портаде правовой информации РФ.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Гинцбурга. Александра Леонидовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи», город Москва», — утверждается в указе.

Также в 2021 году более 30 сотрудников центра награждены медалями ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Кроме того еще один сотрудник центра получил орден Почета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 300 единиц антител полностью защищают от штамма «дельта». Для снижения риска заражения коронавирусом 500 единиц антител являются отличным значением, по словам специалиста.

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