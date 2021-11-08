Гинцбург: 300 антител полностью защищают от штамма «дельта»

Гинцбург: 300 антител полностью защищают от штамма «дельта»
Ученые хотят выяснить, вырабатываются ли антитела к новому вирусу у переболевших. Фото: pixabay

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 300 единиц антител полностью защищают от коронавирусного штамма «дельта».

«Мы выяснили, что 300 единиц антител защищают от «Дельты» полностью», — отметил он.

По словам специалиста, 500 единиц и выше являются отличным значением для снижения риска инфицирования, сообщают «Известия».

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию. Отмечается, что ежедневно через одну поликлинику проходят до 700 человек, которые прививаются впервые.

александр гинцбург дельта коронавирус


 

Новости партнеров
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинцбург: 300 антител полностью защищают от штамма «дельта»
Врач перечислил болезни, дающие в сочетании с коронавирусом опасный эффект
На проспекте Патриотов сгорел автопогрузчик
Ночью на Заречной улице сгорел частный дом
Гинцбург рассказал, как одолеть коронавирус за несколько месяцев
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Кировском районе
В Роспотребнадзоре рассказали о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
В понедельник в Пулково нет задержанных рейсов