Гинцбург: 300 антител полностью защищают от штамма «дельта»

Ученые хотят выяснить, вырабатываются ли антитела к новому вирусу у переболевших. Фото: pixabay

Ученые хотят выяснить, вырабатываются ли антитела к новому вирусу у переболевших. Фото: pixabay

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 300 единиц антител полностью защищают от коронавирусного штамма «дельта».

«Мы выяснили, что 300 единиц антител защищают от «Дельты» полностью», — отметил он.

По словам специалиста, 500 единиц и выше являются отличным значением для снижения риска инфицирования, сообщают «Известия».

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию. Отмечается, что ежедневно через одну поликлинику проходят до 700 человек, которые прививаются впервые.