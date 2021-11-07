В Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию

В последнее время спрос на прививку вырос, так что учреждения не совсем справляются с наплывом желающих.

Чиновники Санкт-Петербурга ответили на жалобы о нехватке талончиков на вакцинацию от коронавируса. Они объяснили, что в последнее время спрос на прививку вырос в несколько раз, поэтому записаться в медучреждения не так-то просто. Поэтому было решено увеличить глубину записи на портале «Здоровье петербуржца» в два медучреждения. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили на странице администрации Центрального района.

Отмечается, что ежедневно через одну поликлинику проходят до 700 человек, которые прививаются впервые. Время ожидания действительно выросло, поэтому в районные поликлиники № 37 и № 38 увеличили глубину записи. В администрации добавили, что можно делать прививки не только в поликлиниках, но и в прививочных пунктах в торговых центрах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шойгу рассказал, что смертность в армии от ковида в 45 раз ниже, чем по стране.