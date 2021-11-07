В Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию

В Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию
Вакцинации в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В последнее время спрос на прививку вырос, так что учреждения не совсем справляются с наплывом желающих.

Чиновники Санкт-Петербурга ответили на жалобы о нехватке талончиков на вакцинацию от коронавируса. Они объяснили, что в последнее время спрос на прививку вырос в несколько раз, поэтому записаться в медучреждения не так-то просто. Поэтому было решено увеличить глубину записи на портале «Здоровье петербуржца» в два медучреждения. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили на странице администрации Центрального района.

Отмечается, что ежедневно через одну поликлинику проходят до 700 человек, которые прививаются впервые. Время ожидания действительно выросло, поэтому в районные поликлиники № 37 и № 38 увеличили глубину записи. В администрации добавили, что можно делать прививки не только в поликлиниках, но и в прививочных пунктах в торговых центрах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шойгу рассказал, что смертность в армии от ковида в 45 раз ниже, чем по стране.

вакцинация новости СПб поликлинника


 

Новости партнеров
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию
На Полюстровском пятеро пожарных тушили легковушку
На Васильевском острове ликвидировали крупную незаконную свалку
Девушку, любующуюся пейзажами Сочи, столкнул с обрыва кабриолет
Шойгу рассказал, что смертность в армии от ковида в 45 раз ниже, чем по стране
Девочку из Петербурга признали одной из самых красивых в мире
В «Новой Голландии» начали заливать каток
Суд арестовал всех обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в ...