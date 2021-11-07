Шойгу рассказал, что смертность в армии от ковида в 45 раз ниже, чем по стране

На данный момент вакцинированы 95% военнослужащих и персонала.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как проходит вакцинация в Вооруженных силах страны. В эфире «Россия 1» он заверил, что на данный момент прививки сделали 95% военнослужащих и персонала.

Шойгу рассказал, что смертность в армии в 45 раз ниже, чем по стране. Занятость коечного фонда в 2021 году оказалась в три раза меньше, чем в прошлом.

Министр оборы РФ добавил, что в вопросе вакцинации нельзя быть лояльным – особенно когда идет речь о военнослужащих.

«У нас экипажи, которые на боевом дежурстве круглые сутки, и мы не можем здесь допустить даже малейших сомнений в том, что мы вот уверенно управляем всем этим процессом. Поэтому — вакцинироваться!»

– пояснил Шойгу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Ленобласти сообщили, что в регионе процент привитых от ковида среди заболевших минимален.