Власти Ленобласти сообщили, что в регионе процент привитых от ковида среди заболевших минимален

Власти Ленобласти сообщили, что в регионе процент привитых от ковида среди заболевших минимален
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Минимальное количество привитых среди заболевших и от коронавируса фиксируется в Ленинградской области.

Об этом рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте.

За прошедшую неделю ковидом заразились 2719 человек, и только 23 из них были привиты.

За неделю к аппаратам ИВЛ подключили 91 человек. При этом среди них не оказалось привитых от коронавируса пациентов.

За неделю в регионе зафиксирован 1938 летальных исходов. Среди умерших от коронавируса также нет вакцинированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 400 петербуржцев с COVID подключены к ИВЛ.

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