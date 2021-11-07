Почти 400 петербуржцев с COVID подключены к ИВЛ

На лечении в петербургских стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 7 797 человек, в том числе 728 — в реанимации, 387 — подключено к ИВЛ.

Согласно данным на 7 ноября, на амбулаторном лечении с коронавирусом и пневмониями находятся 38 753 человек, на карантине — 3 600 человек.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, на сегодняшний день ковид-пациентов в городе принимают 18 стационаров, развернуто 9 488 коек, из которых 33,17% остаются свободными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили еще 2 551 случай заражения. Город спустился на третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19, лидирует Москва. Также за минувшие сутки скончались 83 пациента, у которых был подтвержден коронавирус.