В Петербурге за сутки выявили 2 551 случай заражения COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 551 горожанин.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город спустился на третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 4 975 зараженных человек. На втором месте оказалась Московская область — 3 297 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 409 случая заражения.