В Петербурге за сутки выявили 2 551 случай заражения COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 551 горожанин.
Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город спустился на третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 4 975 зараженных человек. На втором месте оказалась Московская область — 3 297 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 409 случая заражения.
Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.
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