Роспотребнадзор назвал самый точный способ определить COVID-19

Роспотребнадзор назвал самый точный способ определить COVID-19
Тестирование на ковид нужно проходить в первые пять дней заболевания. Фото: unsplash

В домашних условиях сделать это невозможно.

В Роспотребнадзоре рассказали о самом точном способе определить коронавирус. Так как у заболевания нет специфических симптомов, присущих только ему, диагностика в домашних условиях невозможна. Об этом сегодня, 6 ноября, пишет РИА Новости.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что без лабораторного тестирования выявить заболевание невозможно. Кашель, насморк, повышение температуры может указывать на коронавирус, особенно если человек перед заболеванием контактировал с зараженным. Но это может быть грипп или ОРВИ, так что лучше сдать тест.

Сдать тест важно в том числе для получения хорошего лечения и QR-кода. Только подтвержденная болезнь засчитывается при выдаче сертификата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезда шоу «Голос» Анастасия Спиридонова заболела ковидом перед родами.

пандемия Роспотребнадзор


 

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