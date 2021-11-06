Звезда шоу «Голос» Анастасия Спиридонова заболела ковидом перед родами

Певица призналась, что не сделала вовремя прививку.

Звезда шоу «Голос» Анастасия Спиридонова, готовящаяся к родам, призналась, что заболела коронавирусом. Своими переживаниями будущая мама поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что узнала о диагнозе совсем недавно. Сейчас Спиридонова чувствует себя не очень хорошо: она жалуется на отсутствие сил и пропажу голоса. Певица отказывается общаться с прессой, но нашла в себе силы поделиться новостью с подписчиками. Спиридонова заверила, что старалась делать все, чтобы не заболеть, а вот прививку вовремя не сделала. Звезда надеется, что беременность немного затянется и роды пройдут, когда ей станет лучше.

Анастасия искренне сожалеет, что не стала делать прививку и попросила поклонников учиться на ее ошибках.

«Это единственное, что могло предостеречь нас от этой ужасной ситуации! И я каждый день говорю себе: «Настя, ты идиотка! Надо было сделать это раньше!»

— призналась артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, почему беременным необходимо привиться от ковида.