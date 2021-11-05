Ученые рассказали, почему беременным необходимо привиться от ковида

Ученые из Института вирусологии в Берне и Университетской больницы Лозанны провели исследование и пришли к выводу, что беременным женщинам необходимо вакцинироваться от коронавируса, так как вирус может быстро размножаться в плаценте.

По словам исследователей, это увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода.

В исследовании говорится, что влияние вируса SARS-CoV-2 на плаценту очень вариативно для каждой беременности, что может объяснить, почему вирус иногда передается плоду, сообщается на сайте Швейцарского института вирусологии и иммунологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия оказалась на первом месте по количеству потерянных лет жизни у населения в 2020 году. Так, за 2020 год люди в общей сложности «не дожили» из-за пандемии около 28 млн лет. Причем у мужчин этот показатель выше, чем у женщин.