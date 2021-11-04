Стало известно, сколько лет у человечества отобрал коронавирус

Данные были собраны в ходе статистического анализа показателей смертности и превышения ожидаемых показателей смертности. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Данные были собраны в ходе статистического анализа показателей смертности и превышения ожидаемых показателей смертности. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Россия оказалась на первом месте по количеству потерянных лет жизни у населения в 2020 году. Об это заявила международная группа исследователей.

Так, за 2020 год люди в общей сложности «не дожили» из-за пандемии около 28 млн лет. Причем у мужчин этот показатель выше, чем у женщин.

Согласно научной работе, опубликованной в журнале BMJ, самое большое понижение продолжительности жизни в 2020 году можно было заметить на территории России, Америки и Болгарии — там граждане «не дожили» около двух лет.

При этом в Норвегии, Новой Зеландии, Южной Корее, Дании, Исландии и Тайване ученые не выявили превышения этих показателей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снизилось количество госпитализаций горожан с COVID.