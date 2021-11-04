В Петербурге снизилось количество госпитализаций горожан с COVID

За сутки 472 человека поступили на в петербургские стационеры с коронавирусом. Фото: Комздрав

За сутки 472 человека поступили на в петербургские стационеры с коронавирусом. Фото: Комздрав

В Петербурге снизилось количество госпитализаций больных коронавирусом. Об этом сообщили в информационной справке о противодействии новой болезни в городе.

Так, за сутки 472 человека поступили в петербургские стационеры с COVID-19, выписали из них – 542 человека.

Всего на данный момент из 9,5 тыс. развернутых коек для лечения ковид-больных заняты 7 852 места. Среди них 727 пациентов помещены в отделения реанимации. Еще 377 пациентов подключены к ИВЛ.

При этом резко увеличилось количество пациентов, помещенных на карантин, — за сутки с 3,4 тыс. до 4,7 тыс. человек.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявили 3 271 случай заражения коронавирусом. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга рассматривают возможность продлить нерабочие дни с 8 ноября.