Смольный допустил продление локдауна после 7 ноября

Власти Петербурга рассматривают возможность продлить нерабочие дни с 8 ноября.

Ожидается, что осле окончания нерабочих дней заведения общепита и магазины начнут пускать посетителей по QR-кодам, а госслужащие вернутся с удаленного формата работы на обычный. Однако в Смольном отметили, что переход к этому режиму могут отложить.

Как сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник, нововведения могут быть внесены в существующие COVID-ограничения.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявили 3 271 случай заражения коронавирусом. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше половины россиян не хотят продления нерабочих дней. В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек старше 18 лет.