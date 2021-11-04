SuperJob: больше половины россиян не хотят продления нерабочих дней

Более 50% жителей России не хотят, чтобы нерабочие дни были продлены.

Около 52% граждан не хотели бы продления нерабочих дней. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob. Исследование было проведено в период с 1 по 3 ноября. В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек страше 18 лет.

Как удалось узнать, больше половины россиян хотят вернуться к рабочим дням. Продлить период временного локдауна захотело лишь 26% опрошенных.

Молодые люди до 24 лет в больше степени поддерживают идею продлить нерабочие дни. Таких желающих насчиталось 29%. Меньше всего продление нерабочих дней поддержали жители Казани и Ростова-на-Дону, — около 20%. Больше всего на работу выйти хотят люди, проживающие в Волгограде и Омске. В сумме получилось 34 и 33 процента соответственно.

В Петербурге 23% опрошенных поддерживают продление нерабочих дней, в Москве за эту идеи выступают 27%.

Ранее gaazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти не планирует продление нерабочих дней после 7 ноября.