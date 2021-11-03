В Ленобласти не планируют продлевать нерабочие дни

Дрозденко заверил, что период завершится 7 ноября.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал возможность продления нерабочих дней в регионе. Он отметил, что такого в планах нет, так что период завершится 7 ноября. Об этом пишет 47news.

Напоминаем, что нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября ввел президент Владимир Путин. Он отметил, что дальнейшие решения должны приниматься на местах: именно власти регионов либо продлевают нерабочие дни, либо нет. В некоторых регионах нерабочие дни будут длиннее из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Например, таким правом воспользовались в Новгородской, Томской и Челябинской областях.

Мэр Москвы заверил, что в столице нерабочие дни продлятся как положено – до 7 числа. В Санкт-Петербурге, тем временем, не сформулировали своего мнения на этот счет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России.