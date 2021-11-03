В Ленобласти не планируют продлевать нерабочие дни

В Ленобласти не планируют продлевать нерабочие дни
Дрозденко не собирается продлевать нерабочие дни. Фото: Balpthoto

Дрозденко заверил, что период завершится 7 ноября.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал возможность продления нерабочих дней в регионе. Он отметил, что такого в планах нет, так что период завершится 7 ноября. Об этом пишет 47news.

Напоминаем, что нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября ввел президент Владимир Путин. Он отметил, что дальнейшие решения должны приниматься на местах: именно власти регионов либо продлевают нерабочие дни, либо нет. В некоторых регионах нерабочие дни будут длиннее из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Например, таким правом воспользовались в Новгородской, Томской и Челябинской областях.

Мэр Москвы заверил, что в столице нерабочие дни продлятся как положено – до 7 числа. В Санкт-Петербурге, тем временем, не сформулировали своего мнения на этот счет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России.

александр дрозденко ленинградская область новости СПб


 

Новости партнеров
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Граждан Кубы, задержанных в Пулково за подделку документов, заключили под стражу
В Москве госпитализировали годовалого ребенка после падения с пятого этажа
В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз
В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа
Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал ...
Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе