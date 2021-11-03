В Кремле ответили на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России

Новых решений на федеральном уровне по возможному продлению в России нерабочих дней из-за ситуации с COVID-19 не принималось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно указу президента России Владимира Путина, период нерабочих дней длится до 7 ноября включительно, напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что если власти примут решение о продлении «каникул», то общественность будет предупреждена об этом. И добавил, что правительство активно работает по данному вопросу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главная цель нерабочих дней — вакцинация. Об этом напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в понедельник в Петербурге привились первым компонентом вакцины и препаратом «Спутник Лайт» 18582 человека. Всего выполнено 24532 инъекций.