В Кремле ответили на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России

В Кремле ответили на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное продление нерабочих дней в России. Фото: kremlin.ru

Новых решений на федеральном уровне по возможному продлению в России нерабочих дней из-за ситуации с COVID-19 не принималось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно указу президента России Владимира Путина, период нерабочих дней длится до 7 ноября включительно, напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что если власти примут решение о продлении «каникул», то общественность будет предупреждена об этом. И добавил, что правительство активно работает по данному вопросу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главная цель нерабочих дней — вакцинация. Об этом напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в понедельник в Петербурге привились первым компонентом вакцины и препаратом «Спутник Лайт» 18582 человека. Всего выполнено 24532 инъекций.

Дмитрий Песков коронавирусная пандемия нерабочие дни


 

Новости партнеров
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 48%
Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали в Новой Москве
Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди ...
Австрия и Россия снимают ограничения на авиасообщение
Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации бывшим ...
В Петербурге не будут продлевать нерабочие дни
Школы Петербурга вернутся к очной форме работы после «нерабочих дней»
Инспекторы ДПС доставили в больницу раненого петербуржца с кровотечением