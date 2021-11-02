Губернатор Петербурга напомнил, что главная цель нерабочих дней — вакцинация

Нерабочие дни, по мнению губернатор Петербурга Александра Беглова, нужно провести с пользой и не забыть сделать прививику от COVID-19.

Глава Северной столицы напомнил, что в городе созданы все условия для увеличения числа привившихся граждан, осталось только разбудить желание петербуржцев. В эфире «Радио Россия» губернатор упомянул, что главная цель нерабочей недели — использовать время, чтобы повысился процент привившихся горожан.

«В городе достаточный запас вакцины. Работают 175 прививочных пунктов. И выездные бригады в 45 мобильных пунктах. Напоминаю, что вакцина в среднем в 15 раз снижает риск тяжелого течения болезни. Каждый, кто не делает прививку и попадает с ковидом в больницу, отнимает койку у того, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем», отметил Александр Беглов.

В ходе своего заявления губернатор обратился к привившимся горожанам, чтобы они помогли решиться остальным и убедили их в том, что вакцинация может помочь снизить риск заболевания коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербургеоткроют два новых пункта вакцинации в ТЦ «Пик» недалеко от метро Сенная площадь и в «Заневском каскаде» у станции Ладожская.