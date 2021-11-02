Откроют дополнительные пункты вакцинации в ТЦ «Пик» и «Заневский каскад»

В Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации с 30 октября. Два новых пункта откроют в ТЦ «Пик» около метро «Сенная площадь» и в «Заневском каскаде» у станции Ладожская.

На настоящий момент в ТЦ 2Заневский каскад» подобрали и обучили персонал, также подготавливают помещение в котором будут вакцинировать граждан. В ТЦ «Пик» также выделено дополнительное помещение, где проводится ремонт. Как сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, планируемые даты открытия пунктов вакцинации — 7 и 8 ноября.

Сейчас у горожан востребованы другие пункты вакцинации, например, недавно открывшиеся в стоматологических поликлиниках № 2 и № 3 Василеостровского района. С 25 октября в них привилось около 986 человек. В ТЦ на проспекте Большевиков также с 25 октября было привито 320 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до Нового года число привитых от COVID-19 может достигнуть 80% от всего населения Петербурга.