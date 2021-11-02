В Петербурге до Нового года могут вакцинировать от COVID 80% населения

В Северной столице до Нового года число привитых от COVID-19 может достигнуть 80% от всего населения города. Об этом заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Как рассказал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург», прививочная кампания в городе к настоящему моменту выполнена на 57% от плана.

Он предположил, что указанного показателя можно будет добиться, если петербуржцы продолжат вакцинироваться таким же темпом, как сейчас — 20 тыс. человек в сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 31 октября, на прививку от коронавируса в Петербурге пришли больше 9,5 тысячи человек. На сегодняшний день в городе работает 175 прививочных пунктов. В запасах остается 692 478 доз вакцины от коронавируса.