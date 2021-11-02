В Петербурге до Нового года могут вакцинировать от COVID 80% населения

В Петербурге до Нового года могут вакцинировать от COVID 80% населения
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице до Нового года число привитых от COVID-19 может достигнуть 80% от всего населения города. Об этом заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Как рассказал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург», прививочная кампания в городе к настоящему моменту выполнена на 57% от плана.

Он предположил, что указанного показателя можно будет добиться, если петербуржцы продолжат вакцинироваться таким же темпом, как сейчас — 20 тыс. человек в сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 31 октября, на прививку от коронавируса в Петербурге пришли больше 9,5 тысячи человек. На сегодняшний день в городе работает 175 прививочных пунктов. В запасах остается 692 478 доз вакцины от коронавируса.

вакцинация коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге до Нового года могут вакцинировать от COVID 80% населения
В России выявили два новых штамма COVID-19
Пулково работает без отмен и задержек 2 ноября
Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой у побережья Китая
Словом года в России назвали «спутник»
Кардиолог рассказала, какой вред несут соленые продукты
В Минздраве сообщили, что в России развернуто рекордное количество ковидных коек
Кота Гарфилда в новом мультфильме озвучит Крис Пратт