Более 9,5 тысячи петербуржцев привились от COVID-19 за воскресенье

На сегодняшний день в городе работает 175 прививочных пунктов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На сегодняшний день в городе работает 175 прививочных пунктов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В воскресенье, 31 октября, на прививку от коронавируса в Петербурге пришли больше 9,5 тысячи человек.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению. В последний день минувшей недели первым компонентом вакцинировались 7 995 жителей Северной столицы. Всего прививку за этот день сделали 9 589 человек.

На сегодняшний день в городе работает 175 прививочных пунктов. По данным Смольного, на 1 ноября в Петербурге первично привито 1 744 330 человек. Полный цикл вакцинации прошли 1 904 913 жителей города. В статистике не учитывается вакцинация «Спутником Лайт».

В запасах остается 692 478 доз вакцины от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном заявили, что розыгрыши за вакцинацию от COVID-19 не приносят результата.