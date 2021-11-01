В Смольном заявили, что розыгрыши за вакцинацию от COVID-19 не приносят результата

В комитете по здравоохранению Петербурга назвали розыгрыши автомобилей и квартир в Москве малоэффективными для ускорения темпов вакцинации от коронавируса.
Об этом первый зампред городского комздрава Андрей Сарана заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, розыгрыш квартир и машин в Москве увеличил темпы вакцинации всего на 4%.
Чиновник добавил, что в Петербурге больше пользы приносит введение системы QR-кодов в общественных местах. Сейчас в Северной столице в сутки прививают в среднем по 25 тысяч человек, но это число вполне реально увеличить до 40 тысяч.
Сарана добавил, что возможные поставки зарубежной вакцины тоже особо не добавят к общему проценту вакцинированных.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для вакцинированных предложили ввести 50% скидку на проезд в общественном транспорте.