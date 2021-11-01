Для вакцинированных предложили ввести 50% скидку на проезд в общественном транспорте

Для вакцинированных предложили ввести 50% скидку на проезд в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Для вакцинированных предложили ввести 50% скидку на проезд в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Для дополнительной мотивации россиян Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением вдовое удешевить проезд в общественном транспорте вакцинированным.

Россияне, прошедшие вакцинацию, могут получить льготу и платить за проезд в два раза меньше обычной цены. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Василия Власова. По его мнению, это станет хорошим стимулом, чтобы сделать прививку.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — утверждается в сообщении депутата.

Для многих россиян, которые регулярно пользуются общественным транспортом, эта льгота придется по душе и станет дополнительной мотивацией вакцинироваться. Кроме того, по мнению Власова, это будет способствовать снижению риска распространения коронавируса в общественном транспорте.

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