В Петербурге объяснили бизнесу, как проверять QR-коды и отстранять от работы без прививки

Грядущие суровые ограничения для невакцинированных - вынужденная мера, направленная на безопасность граждан и борьбу с распространением коронавируса. Фото: pexels

Грядущие суровые ограничения для невакцинированных - вынужденная мера, направленная на безопасность граждан и борьбу с распространением коронавируса. Фото: pexels

Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга опубликовал рекомендации для предпринимателей по проверке QR-кодов у покупателей и посетителей.

Согласно тексту документа, если клиент отказывается предоставлять электронный сертификат о полном прохождении вакцинации, перенесенном COVID-19 или справку о наличии медотвода, то работники заведения обязаны отказать гостю в обслуживании либо не пропускать на территорию организации.

При этом требования к QR-коду нестрогие: его можно показать как в распечатанном виде, так и на экране смартфона или другого девайса. Для проверки сотрудник должен при помощи собственного смартфона отсканировать QR-код и перейти на сайт госуслуг. При необходимости представители бизнеса могут попросить подтвердить достоверность сертификата с помощью паспорта, военного билета или загранпаспорта.

При этом полномочий на проверку документов у предпринимателей нет, а значит, им скорее всего придется пропускать гостей с подозрительными QR-кодами, рискуя получить внушительный штраф и даже лишиться собственного разрешения на работу, либо отказывать сомнительным клиентам, упуская выручку.

Напомним, что прививка — обязательное условие для работы и нормального перемещения по городу. Работодателей наделили правом отстранить от должности подчиненных, отказывающихся вакцинироваться. До 15 ноября сотрудники обязаны сделать хотя бы первую прививку, а к 15 декабря должны быть вакцинированы полностью.

О возможности отстранении в понедельник, 25 октября, рассказала заместитель главного государственного инспектора труда в городе Марина Андреева. Что важно: заработная плата на период отстранения не сохраняется.