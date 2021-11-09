В Хабаровском крае перевернулся автобус, есть пострадавшие

На трассе Амурск-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами.

За медицинской помощью обратились шесть человек, одна женщина госпитализирована, сообщает краевой главк МЧС.

Дорожный инцидент случился на пятом километре автодороги «Амурск – Комсомольск-на-Амуре». Автобус ПАЗ следовал по маршруту село Вознесеновское — город Амурск.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ДТП на трассе «Кола» произошло в 18:50, когда на дороге столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Осколки машин раскидало по всей проезжей части.