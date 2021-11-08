Массовое ДТП с грузовиками перекрыло трассу «Кола» в Ленобласти

Массовое ДТП с грузовиками перекрыло трассу &#171;Кола&#187; в Ленобласти
Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области авария с четырьмя машинами перекрыла движение по федеральной трассе Р-21 «Кола».

Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Дорожно-транспортное происшествие произошло на 225-м километре «Колы» в Ленобласти. В 18:50 на дороге столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Осколки машин раскидало по всей проезжей части.

Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожники на время устранения последствий ДТП полностью перекрыли движение по трассе. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

О пострадавших не сообщается. Все подробности случившегося уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария с маршруткой и троллейбусом собрала пробки у «Старой Деревни».

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