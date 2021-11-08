Авария с маршруткой и троллейбусом собрала пробки у «Старой Деревни»

Авария с маршруткой и троллейбусом собрала пробки у &#171;Старой Деревни&#187;
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вечером в Приморском районе случилось ДТП с участием общественного транспорта, из-за которого водители застряли в пробках в районе метро «Старая Деревня».

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла на Торфяной дороге у торгового центра «Гулливер». Дорогу не поделили маршрутка и троллейбус.

Участники ДТП заняли все полосы движения, из-за чего в этом районе собрались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

Багровым выделены участки Липовой аллеи, Заусадебной улицы, Школьной улицы, Дибуновской улицы и улицы Савушкина. Пользователи в комментариях советуют объезжать место ДТП через парковку «Ашана».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы застряли в 7-балльных пробках в понедельник вечером.

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