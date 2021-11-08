Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках в понедельник вечером

Дороги Петербурга к шести вечера понедельника, 8 ноября, сковали семибалльные пробки. Горожане возвращаются с работы домой.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 19 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 2 баллов.

Больше всего багровых и красных участков наблюдается в центре города. Пробки наблюдаются на площади Восстания, Садовой улице, набережной Обводного канала, Московском проспекте, проспекте Обуховской Оборону у площади Александра Невского.

Машины также застряли на Тульской улице у Большеохтинского моста, Литейном проспекте, на площади Ленина. Из-за ДТП собрался большой затор на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова, а также на Песочной набережной.

Движение затруднено у метро «Черная речка», Ладожского вокзала, проспекте Энгельса. Также красным выделен участок внутреннего кольца КАД от Ржевки до съезда на Пискаревский проспект.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 8 тысяч автомобилей эвакуировали в Петербурге в октябре за неправильную парковку.