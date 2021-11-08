Почти 8 тысяч автомобилей эвакуировали в Петербурге в октябре за неправильную парковку

Петербургский комитет по транспорту в октябре отогнал на штрафстоянку почти 8 тысяч автомобилей, нарушивших правила парковки.
Как сообщили в пресс-службе городского ведомства, в прошлом месяце бдительные петербуржцы направили в комитет более 200 обращений о неправильной парковке и стоянке в в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30.
На основании заявок парковочная инспекция эвакуировала 197 транспортных средств. На месте было составлено 34 административных протокола.
Всего за октябрь на штрафстоянку отправили 7 844 автомобиля. По административным нарушениям на месте составили 1 179 протоколов.
В комтрансе напомнили, что пожаловаться на неправильную парковку можно через специальную форму на сайте комитета.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парковка на Петроградке станет платной в 2022-2023 году.