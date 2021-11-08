Почти 8 тысяч автомобилей эвакуировали в Петербурге в октябре за неправильную парковку

Почти 8 тысяч автомобилей эвакуировали в Петербурге в октябре за неправильную парковку
Всего за октябрь на штрафстоянку отправили 7 844 автомобиля. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургский комитет по транспорту в октябре отогнал на штрафстоянку почти 8 тысяч автомобилей, нарушивших правила парковки.

Как сообщили в пресс-службе городского ведомства, в прошлом месяце бдительные петербуржцы направили в комитет более 200 обращений о неправильной парковке и стоянке в в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30.

На основании заявок парковочная инспекция эвакуировала 197 транспортных средств. На месте было составлено 34 административных протокола.

Всего за октябрь на штрафстоянку отправили 7 844 автомобиля. По административным нарушениям на месте составили 1 179 протоколов.

В комтрансе напомнили, что пожаловаться на неправильную парковку можно через специальную форму на сайте комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парковка на Петроградке станет платной в 2022-2023 году.

комитет по транспорту нарушение правил парковки новости СПб штрафстоянка эвакуация авто


 

Новости партнеров
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 8 тысяч автомобилей эвакуировали в Петербурге в октябре за ...
В тоннеле дамбы на КАД ограничат движение, чтобы оценить ущерб от ДТП с ...
Московский зоопарк с 8 ноября вводит систему QR-кодов
АБН собирает бизнес Петербурга на 20-летний юбилей
СК завершил расследование смерти дочери актера Конкина в бассейне
Новый кампус СПбГУ затопило во время дождей
Похитителей петербуржца отправили в колонию строгого режима
Песков ответил на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов