Парковка на Петроградке станет платной в 2022-2023 году

Парковка на Петроградке станет платной в 2022-2023 году
С 1 декабря парковаться платно придётся также на 71 улице Центрального района. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Проектировать платную парковку на Петроградке будет ООО «Дорнадзор». Об этом заявили в Комитете по транспорту.

По планам, парковка будет рассчитана на 13 тыс. мест, а вот развернётся она на 141 улице. Проект реализуют до 2024 года. Об этом сообщает 78.ru.

С 1 декабря парковаться платно придётся также на 71 улице Центрального района. Оформлять парковочные разрешения можно будет с начала ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подготовил дороги Ленобласти и КАД Северной столицы к нынешней зиме. Так, в расчистке снега и обработке трасс задействуют в этом сезоне 404 спецмашины. Противогололедных материалов подготовили на эту зиму более 100 тысяч тонн. Чаще всего при зимней обработке дорог используются песко-соляной смеси (47,7 тыс. тонн). Запасы соли с антислеживателем составляют 46,2 тыс. тонн.

комитет по транспорту новости СПб Петроградский район платная парковка санкт-петербург


 

Новости партнеров
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Китайцы оценили
Китайцы оценили "последнее предупреждение" Путина Европе
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Парковка на Петроградке станет платной в 2022-2023 году
Тренер Татьяна Мишина сломала плечо на тренировке
Четыре петербургских вуза вошли в сотню лучших университетов мира
Путин сообщил, что вторую нитку «Северного потока 2» заполнят ...
Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19
Петербургские сады и парки закрыли для посещения из-за шторма
В Петербурге за сутки госпитализировали почти 600 пациентов с ковидом
В Петербурге появятся студенческие антиковидные дружины