Парковка на Петроградке станет платной в 2022-2023 году

Проектировать платную парковку на Петроградке будет ООО «Дорнадзор». Об этом заявили в Комитете по транспорту.

По планам, парковка будет рассчитана на 13 тыс. мест, а вот развернётся она на 141 улице. Проект реализуют до 2024 года. Об этом сообщает 78.ru.

С 1 декабря парковаться платно придётся также на 71 улице Центрального района. Оформлять парковочные разрешения можно будет с начала ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подготовил дороги Ленобласти и КАД Северной столицы к нынешней зиме. Так, в расчистке снега и обработке трасс задействуют в этом сезоне 404 спецмашины. Противогололедных материалов подготовили на эту зиму более 100 тысяч тонн. Чаще всего при зимней обработке дорог используются песко-соляной смеси (47,7 тыс. тонн). Запасы соли с антислеживателем составляют 46,2 тыс. тонн.