Около 100 тысяч тонн песка и соли заготовили для зимней обработки дорог Ленобласти и Петербурга

К работе на федеральных трассах в Ленинградской области предназначены 342 спецмашины. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

К работе на федеральных трассах в Ленинградской области предназначены 342 спецмашины. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подготовил дороги Ленобласти и КАД Северной столицы к нынешней зиме. Так, в расчистке снега и обработке трасс задействуют в этом сезоне 404 спецмашины. Противогололедных материалов подготовили на эту зиму более 100 тысяч тонн.

Чаще всего при зимней обработке дорог используются песко-соляной смеси (47,7 тыс. тонн). Запасы соли с антислеживателем составляют 46,2 тыс. тонн, песка – 10,3 тыс. тонн. Все эти материалы хранятся на 30 базах в разных районах региона и вблизи КАД. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

62 спецмашины задействуют на кольцевой автодороге города: 52 комбинированных дорожных машины (КДМ), шесть экскаваторов и погрузчиков, четыре трактора со снегоочистительным оборудованием. К работе на федеральных трассах в Ленинградской области предназначены 342 спецмашины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере и востоке Петербурга пошел снег.