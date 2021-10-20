На севере и востоке Петербурга пошел снег

В Петербург пришла зима.

Сегодня, в среду, 20 октября за окном петербуржцев пошел снег. Осадки идут в Калининском, Невском и других районах Северной столицы. Отмечается, что в городе также пасмурно и ветрено.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается мокрый снег, переходящий в снег. Где-то он будет достаточно сильным. Вечером температура воздуха будет +5…+7 градусов. В Ленобласти +2…+7 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжает холодать. На дорогах наблюдается гололедица. Синоптики предупреждают: на дорогах может быть скользко. По данным ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная, но с прояснениями погода. Атмосферное давление днем будет понижаться. Жителям Петербурга рекомендуется одеться потеплее.