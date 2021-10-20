На севере и востоке Петербурга пошел снег

На севере и востоке Петербурга пошел снег
 Вечером температура воздуха будет +5…+7 градусов. Фото: pixabay.com

В Петербург пришла зима.

Сегодня, в среду, 20 октября за окном петербуржцев пошел снег. Осадки идут в Калининском, Невском и других районах Северной столицы. Отмечается, что в городе также пасмурно и ветрено.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается мокрый снег, переходящий в снег. Где-то он будет достаточно сильным. Вечером температура воздуха будет +5…+7 градусов. В Ленобласти +2…+7 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжает холодать. На дорогах наблюдается гололедица. Синоптики предупреждают: на дорогах может быть скользко. По данным ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная, но с прояснениями погода. Атмосферное давление днем будет понижаться. Жителям Петербурга рекомендуется одеться потеплее.

новости СПб осадки погода санкт-петербург снег


 

Новости партнеров
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Президент Путин приехал в Петербург, но не повидался с губернатором Бегловым
Президент Путин приехал в Петербург, но не повидался с губернатором Бегловым
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На севере и востоке Петербурга пошел снег
В России за сутки выявили более 34 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Петербурге выявили еще 3 274 случая заражения коронавирусом
HH: Из-за скорого введения QR-кодов вырос спрос на курьеров и удаленку
Житель поселка Тельмана расстрелял из ружья соседскую дверь
Самолет Петербург — Грозный с неисправностью сел в Шереметьево
Летающая помада, короткий сон и консервы: Пересильд рассказала о жизни в космосе
В Ленобласти мужчина выложил в сеть интимное видео с 16-летней