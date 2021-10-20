В Петербурге ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

В Петербурге ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
В Северной столице продолжает холодать. На дорогах наблюдается гололедица. Фото: unsplash

В Северной столице продолжает холодать. На дорогах наблюдается гололедица.

Синоптики предупреждают: на дорогах может быть скользко. По данным ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная, но с прояснениями погода. Температура воздуха будет варьироваться от 5 до 7 градусов тепла.

Утром и днем ожидается мокрый снег, который перейдет в дождь. С ночи на дорогах образовалась гололедица. Температура уходит в минус. Так, в ночь с 19 на 20 градусник термометра показывал от -2 до 0 градусов.

Днем ожидается южный, юго-восточный умеренный ветер. Местами он будет усиливаться. Атмосферное давление днем будет постепенно понижаться.

Жителям Петербурга рекомендуется одеться потеплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что для согревания лучше употреблять горячие напитки, а не алкоголь.

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