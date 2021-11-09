Почти 60 тысяч человек приплыли в Петербург во время сезона навигации

Почти 60 тысяч человек приплыли в Петербург во время сезона навигации
Сезон навигации завершился. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

По внутренним водным путям Петербурга прибыло 59,5 тыс. пассажиров на 345 судах за навигационный период 2021 года. Об этом рассказали в комитете по транспорту города.

С 8 ноября маломерным судам запрещено ходить по городским акваториями. В пресс-службе Комздрава подвели итоги навигации водного транспорта.

Так, за период навигации суда перевезли на борту 59,5 тыс. пассажиров. На скоростных судах (метеорах) покатались около 700 тыс. человек, еще 35,4 тыс. человек были обслужены на причалах Речного вокзала.

Также за это время функционировало 19 городских причалов, к ним выполнено более 30 тыс. подходов и 506 стоянок. Для пассажиров работал 61 экскурсионно-прогулочный маршрут водного транспорта;

Кроме того, были осуществлены мероприятия по обеспечению безопасности судоходства 15 праздничных и спортивных мероприятий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, физическим лицам, игнорирующим закрытие навигационного периода, грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на 20-30 тыс. рублей, юрлиц — на 50-100 тыс. рублей.

комтранс навигационный сезон новости СПб


 

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