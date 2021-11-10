В Петербурге пьяный мужчина взял каршеринг по чужому аккаунта и устроил ДТП

В Петербурге пьяный мужчина взял каршеринг по чужому аккаунта и устроил ДТП
Подозреваемого задержали. Фото: pixabay

Трубоукладчик из Ярославской области задержан, с ним разбираются полицейские.

В центре Санкт-Петербурге сегодня, 10 ноября, задержали пьяного водителя каршеринга. 25-летний житель Ярославской области воспользовался чужим аккаунтом и устроил аварию.

Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина сел в машину, принадлежащую лизинговой компании, у дома на Рижском проспекте. После этого он угодил в ДТП – не уточняется, каковы его последствия. Пьянчугу доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что каршеринг устроил массовое ДТП на Московском шоссе.

каршеринг новости СПб полиция центр


 

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