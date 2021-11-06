Каршеринг устроил массовое ДТП на Московском шоссе

Каршеринг устроил массовое ДТП на Московском шоссе
Тройное ДТП произошло на Московском шоссе. Фото: pixabay.com

Спровоцировал аварию водитель, находящийся за рулем каршеринговой машины.

В Московском районе Петербурга, примерно в 20 часов, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три машины. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 6 ноября.

На видеорегистратор автомобилиста попал маневр каршерига. Водитель арендованного авто, поворачивая налево на Московском шоссе, не пропустил машины.

Так, на перекрестке с Дизельным проездом в каршеринг врезался сначала один автомобиль, а затем и второй. О состоянии водителей на данный момент ничего неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с разъяренным водителем. Мужчина попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов.

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